Lanza Sejuve Querétaro convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2026

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- La titular de la Secretaría de la Juventud en el estado de Querétaro, Virgina Hernández Vázquez, lanzó la convocatoria para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2026, el cual tiene como objetivo reconocer a jóvenes involucrados con su comunidad, trabajo, mérito y dedicación para mejorar su entorno.

Mencionó que con este premio tiene dos categorías para premiar a jóvenes de 12 a 17 años de edad y la otra a jóvenes de 18 a 29 años; en las dos categorías los interesados podrán participar de forma individual o por equipos.

“En Querétaro tenemos claro que las y los jóvenes son el presente y futuro de nuestro estado y de nuestro país; por eso hemos diseñado programas y acciones que les brindan herramientas, oportunidades y espacios para que desarrollen su talento (…); como cada año llevamos a cabo la entrega del Premio Estatal de la Juventud, que es el máximo reconocimiento público que otorga el estado de Querétaro a los jóvenes”, dijo.



Explicó que los jóvenes podrán participar con proyectos académicos, artísticos, productivos, de innovación tecnológica, labor social y protección al medio ambiente, por lo que tienen como fecha límite para inscribirse hasta el próximo 21 de julio.



Recordó que cumpliendo con el compromiso de ser una dependencia inclusiva por tercer año consecutivo, la convocatoria también fue traducida al otomí, permitiendo que más jóvenes de las comunidades indígenas puedan participar en igualdad de oportunidades.