Lanza la SEDEQ el Programa “Ruta Ella STEM+” con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), encabezada por Martha Soto Obregón, lanzó el Programa “Ruta Ella STEM+” (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), una estrategia para vincular a niñas y adolescentes estudiantes de nivel básico y bachillerato con el sector productivo de la entidad.

Soto Obregón detalló que la conmemoración de las niñas y mujeres en la ciencia fue establecida el 11 de febrero, desde el 2016, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar la participación igualitaria en áreas científicas y tecnológica, por lo que las actividades comienzan desde este 11 de febrero, concluyendo el día 20.

“Cerrar la brecha de género en las áreas STEM es esencial para el desarrollo de nuestras comunidades, y en Querétaro, desde la Secretaría de Educación, trabajamos en conjunto la academia con el sector productivo para poder lograrlo”.

Explicó que para iniciar con las actividades, investigadoras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), embajadoras de la “Sociedad de Mujeres Ingenieras”, e ingenieras de la GE Aerospace, se encuentran impartiendo talleres en la Telesecundaria Heriberto Frías.

Además, dijo, del 16 al 20 de febrero, mediante el programa “Nosotras en la Ciencia”, más de mil estudiantes serán recibidas en las instalaciones de 53 empresas de la entidad, enfocadas en los sectores aeroespacial y automotriz, para integrarlas en las actividades y procesos que realizan y así impulsar su participación en dichas áreas.

“’Nosotras en la Ciencia’ cuenta con la participación de la Secretaría del Trabajo, el Aeroclúster de Querétaro, el Clúster Automotriz, AERI Querétaro, y la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).