Lanza el IEM la convocatoria del Concurso de Cortometraje “Exprésate en Corto con el IEM"

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Fomentar la participación ciudadana, la creatividad y la reflexión democrática de las juventudes michoacanas mediante la producción de cortometrajes que promuevan el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lanzó la convocatoria del Concurso de Cortometraje “Exprésate en Corto con el IEM”, con la participación de instituciones académicas, culturales y de comunicación que colaboran en esta iniciativa.

Durante la explicación de la convocatoria, el Consejero Presidente del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, destacó que el concurso abre un espacio para que las juventudes expresen, mediante el lenguaje audiovisual, su visión sobre la vida democrática y la participación en lo público, fomentando nuevas formas de diálogo social y pensamiento crítico.

En el evento estuvieron presentes la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM; así como las consejeras Silvia Verónica Mauricio Salazar y Selene Lizbeth González Medina, integrantes de dicha comisión. También participó la Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

En representación de la Secretaría de Cultura de Michoacán, la Mtra. Jennifer Córdova Solís celebró la articulación entre arte y ciudadanía que impulsa la convocatoria, mientras que la Dra. Fátima Chávez Alcaraz, Secretaria de Cultura de Morelia, resaltó la importancia de que las y los jóvenes cuenten historias que reflejen su entorno y fomenten su participación en los asuntos públicos.

El Lic. Benjamín Mendoza Madrigal, Director General del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, destacó la relevancia de la difusión cultural en la vida democrática. A su vez, el Mtro. Luis Eduardo López Vázquez, en representación de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), reafirmó el compromiso académico con el impulso al talento audiovisual y la reflexión cívica. De igual manera, la Mtra. Mayra Cedeño Sánchez de la Universidad Montrer, enfatizaron el valor formativo del certamen para fortalecer la identidad comunitaria y promover la participación social.

Finalmente, Mtra. Flor Juana Mendoza Zárate, Coordinadora de Participación Ciudadana del IEM, detalló las bases de la convocatoria, la cual contempla dos categorías: personas realizadoras emergentes y personas con experiencia. Asimismo, señaló que podrán participar residentes de Michoacán, así como michoacanas y michoacanos radicados en otras entidades o en el extranjero.

La convocatoria establece dos ejes temáticos: la participación en elecciones, que invita a explorar narrativas relacionadas con el voto informado, la responsabilidad cívica y el papel de las juventudes en la democracia; y la construcción de ciudadanía, un eje que aborda la inclusión, la diversidad, el diálogo, el ejercicio de derechos y las acciones colectivas para mejorar la vida comunitaria.

Los cortometrajes deberán ser originales, con duración de 3 a 6 minutos, en formato .mp4 o .mov Full HD, y podrán realizarse en cualquier género audiovisual. No se admitirán contenidos partidistas, religiosos, discriminatorios o violentos, y en caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, su uso deberá ser declarado.

La recepción de trabajos estará abierta del 10 de diciembre de 2025 al 27 de febrero de 2026, mientras que la premiación se efectuará el 27 de marzo de 2026. El IEM invita a las juventudes y a la ciudadanía a participar en esta iniciativa que impulsa la expresión creativa y la cultura democrática. Para dudas o más información, se encuentra disponible el correo: educacionyparticipacioniem@gmail.com.