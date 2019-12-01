Lamentable, violación al derecho internacional de Trump en Venezuela: Bedolla

Lamentable, violación al derecho internacional de Trump en Venezuela: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:09:37
Morelia, Michoacán, a 05 de enero del 2025.- Es muy lamentable que se haya violado el derecho internacional de parte del gobierno del Presidente Donald Trump al llevar a cabo la detención de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, además de ser una violación a la soberanía del país latinoamericano, sentenció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el derecho y los tratados internacionales, así como la existencia de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deben limitar las agresiones a países en vías de desarrollo que no tienen la capacidad de armamento que tienen las potencias como China, Rusia o Estados Unidos.

Agregó que la soberanía debe ser respetada, pues aunque hayan reportado irregularidades en las más recientes elecciones de aquel país, debido a que los asuntos deben ser resueltos por sus organismos internos y sus instituciones, sin la intromisión de otros países.

Ramírez Bedolla manifestó su respaldo a la postura del gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a que el diálogo debe prevalecer y la no intervención, puesto que la pareja venezolana deberá enfrentar un juicio por haber participado en la entrega de pasaportes diplomáticos de manera ilegal a personas que relacionadas con la delincuencia mexicana, esto entre el 2006 y 2008 cuando era presidente Felipe Calderón.

Enfatizó que el tema del ataque - bombardeo es una clara ofensiva cometida que además constituye una amenaza a otras naciones como Colombia, Groenlandia (Dinamarca), ya que se trata de un tema político y económico, pues buscan apoderarse del petróleo venezolano, ya que el presidente norteamericano afirma que les fue robado.

Finalmente, el mandatario michoacano dejó claro que Donald Trump busca implementar la doctrina Monroe que busca disponer de los recursos del continente para su propio beneficio bajo la premisa “América para los americanos”.

