Lamenta Homero Barrera la falta de compromiso político para aprobar iniciativas en materia de reforma judicial

Querétaro, a 6 de marzo de 2025.- El diputado Homero Barrera McDonald, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lamentó la falta de voluntad y compromiso político para la aprobación de las iniciativas en materia de reforma judicial.

Acompañado de los diputados Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Ulises Gómez de la Rosa, manifestó su inconformidad pues la iniciativa que ingresaron el pasado 24 de febrero, la cual tiene como finalidad complementar y completar el marco jurídico institucional y sus respectivas leyes secundarias y que esta no ha sido analizada en comisiones ni mucho menos aprobada.

“Esta iniciativa establece un mecanismo claro y transparente desde la Constitución local, así como las particularidades y competencias de las distintas autoridades involucradas, entre ellas, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Legislatura del estado, así como una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Querétaro, para materializar el mandato constitucional en la materia”.

Reiteró que para quienes ingresaron esta iniciativa, el decreto que emana de la Constitución federal establece los parámetros que deben garantizar las Legislaturas de los estados, de manera clara y precisa, por lo que la narrativa que se ha dado al tema de la reforma judicial busca retrasar, e incluso impedir, que se cumpla el mandato popular y constitucional.

“Desde el primer momento, la presidenta de la Mesa Directiva, Andrea Tovar Saavedra debió excusarse del debate legislativo, toda vez que, dijo, es parte y juez de ese Poder Judicial estatal, ya que es trabajadora con licencia, razón por la cual es evidente que tiene un conflicto de interés”.

Afirmó además, que ningún argumento como el referido por la presidencia de la Mesa Directiva y de diversos actores políticos que han señalado que no es posible implementar esta reforma constitucional en la entidad, como lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-AG-632/2024 y acumulados, en la que señaló que todas las autoridades involucradas directa e indirectamente en el nuevo procedimiento constitucional de personas juzgadoras, llámese INE, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a continuar en el ejercicio de sus atribuciones en los términos constitucionalmente previstos para el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución, señalando que ninguna autoridad, poder u órgano del estado, pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades inherentes al proceso electivo señalado.

“Lamentamos que alguien que pertenece al movimiento en el que se gestó esta trascendental reforma, haga declaraciones en el sentido de reafirmar una narrativa que trata de impedir que se cumpla el mandato popular y constitucional”.

Piedragil Ortiz también externó su inconformidad por las declaraciones de la presidenta de la Mesa Directiva, donde acusa a compañeros de su Grupo Parlamentario, de atropellar la voluntad de esta iniciativa, cuando justamente mencionó, están fortaleciendo la que presentaron el pasado 8 de enero, y que estuvo detenida cerca de dos meses sin ninguna discusión.

“Primero como presidenta de la Mesa Directiva, y segundo, como compañera del movimiento de la Cuarta Transformación, de Morena, que nos acusa, nos señala que por presentar un trabajo que es una obligación de los legisladores, y un derecho, ahora se nos acuse que estamos atropellando un proceso legislativo, y que lo haga mediático; la verdad en lo particular, en lo personal, me siento ofendido porque ya pareciera que es un tema de atropellamiento a mis derechos políticos, porque la solicitud de yo participar en estas comisiones unidas, y que fue negada, y no fue motivada, tres oficios le mandé a la compañera, y en ningún momento me motivo por qué no podía participar la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, cuando en otras Legislaturas y comisiones, esta comisión integraba estas comisiones unidas”.