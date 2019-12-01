La verdadera historia en San Miguel del Monte: el crimen organizado y los partidos políticos operan en contra de la autonomía: Consejo Supremo Índigena

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el pasado mes de febrero, autoridades civiles, ejidales y tradicionales, así como habitantes de San Miguel del Monte que promueven la autonomía en esta comunidad Matlazinca o Pirinda ubicada en el Municipio de #Morelia, han recibido reiteradas y sistemáticas amenazas de muerte por parte del crimen organizado, lo anterior, por solicitar e impulsar la consulta para el autogobierno, tal y como lo demuestra el video que el día de hoy hacemos público.

Desde este momento, hacemos directamente responsables de la integridad física y emocional de los compañeros que luchan por su autogobierno, al grupo opositor a la autonomía encabezado por el ex Jefe de Tenencia Leopoldo Campuzano Tinoco, a Astrid Johnana Cruz Mejía, originaria de Colombia y Alicia Bucio Proa ex candidata a Jefa de Tenencia perdedora, todos afines al Ayuntamiento de Morelia.

Para complicar más la situación, ahora también algunos partidos políticos se oponen a que no se realice la consulta, sin embargo, les recordamos que precisamente es gracias al hartazgo de ellos, a sus mentiras, paternalismo, demagogia y corrupción, que las comunidades están despertando y decidiendo su futuro por autodeterminación, los tiempos han cambiado, ya no son menores de edad por los que pueden decidir de manera unilateral.

Reiteramos, la máxima autoridad de los pueblos y comunidades originarias es la Asamblea General, y lo que los compañeros solicitan, es precisamente que se les pregunte ¿Cómo quieren gobernarse? La clase política tiene temor a los autogobiernos, porque las comunidades ya descubrieron que no los necesitan, pueden tomar sus decisiones y resolver sus problemas, creando consensos y disensos en asambleas generales.

Al pueblo Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte, así como a sus Encargaturas, de manera atenta y respetuosa les decimos, no se dejen intimidad, ni mal informar, el mejor camino que tienen para empezar a resolver sus problemas ancestrales, es el autogobierno, no se dejen engañar por los partidos políticos de siempre, pregunten todas sus dudas en la asamblea general y decidan colectivamente su devenir histórico.

A los pueblos y comunidades originarias les pedimos estén al pendiente, toda vez que en breve, iniciaremos Jornadas de Lucha en defensa del Pueblo Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte. ¡Que vivan los pueblos que luchan por su libre autodeterminación!

“En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”.

