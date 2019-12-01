La verdadera historia en San Miguel del Monte: el crimen organizado y los partidos políticos operan en contra de la autonomía: Consejo Supremo Índigena

La verdadera historia en San Miguel del Monte: el crimen organizado y los partidos políticos operan en contra de la autonomía: Consejo Supremo Índigena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:08:03
Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM,  consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente: 

Desde el pasado mes de febrero, autoridades civiles, ejidales y tradicionales, así como habitantes de San Miguel del Monte que promueven la autonomía en esta comunidad Matlazinca o Pirinda ubicada en el Municipio de #Morelia, han recibido reiteradas y sistemáticas amenazas de muerte por parte del crimen organizado, lo anterior, por solicitar e impulsar la consulta para el autogobierno, tal y como lo demuestra el video que el día de hoy hacemos público.    

Desde este momento, hacemos directamente responsables de la integridad física y emocional de los compañeros que luchan por su autogobierno, al grupo opositor a la autonomía encabezado por el ex Jefe de Tenencia Leopoldo Campuzano Tinoco, a Astrid Johnana Cruz Mejía, originaria de Colombia y Alicia Bucio Proa ex candidata a Jefa de Tenencia perdedora, todos afines al Ayuntamiento de Morelia.

Para complicar más la situación, ahora también algunos partidos políticos se oponen a que no se realice la consulta, sin embargo, les recordamos que precisamente es gracias al hartazgo de ellos, a sus mentiras, paternalismo, demagogia y corrupción, que las comunidades están despertando y decidiendo su futuro por autodeterminación, los tiempos han cambiado, ya no son menores de edad por los que pueden decidir de manera unilateral.  

Reiteramos, la máxima autoridad de los pueblos y comunidades originarias es la Asamblea General, y lo que los compañeros solicitan, es precisamente que se les pregunte ¿Cómo quieren gobernarse? La clase política tiene temor a los autogobiernos, porque las comunidades ya descubrieron que no los necesitan, pueden tomar sus decisiones y resolver sus problemas, creando consensos y disensos en asambleas generales.   

Al pueblo Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte, así como a sus Encargaturas, de manera atenta y respetuosa les decimos, no se dejen intimidad, ni mal informar, el mejor camino que tienen para empezar a resolver sus problemas ancestrales, es el autogobierno, no se dejen engañar por los partidos políticos de siempre, pregunten todas sus dudas en la asamblea general y decidan colectivamente su devenir histórico.  

A los pueblos y comunidades originarias les pedimos estén al pendiente, toda vez que en breve, iniciaremos Jornadas de Lucha en defensa del Pueblo Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte. ¡Que vivan los pueblos que luchan por su libre autodeterminación!  

“En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”.
 

Noventa Grados
