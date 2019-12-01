La Universidad Michoacana es grande, es fuerte y se defiende sola: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 02 de septiembre de 2025.- “La Universidad Michoacana es grande, es fuerte, la Universidad Michoacana se defiende sola, quien quiera tocar a la Universidad Michoacana, hacerle daño, no necesitamos hacer nada, la fortaleza de este equipo que integra la Universidad Michoacana lo hace sola, y en ese sentido ustedes son esa fuerza que la Universidad Michoacana requiere, ustedes son quienes representan a la Universidad Michoacana”, manifestó la rectora Yarabí Ávila González, ante egresadas y egresados de Diplomados de Chino, Francés, Inglés, Japonés, Portugués, P’urhépecha y Ruso.

Eso, añadió, es lo que nosotros pensamos, quienes la queremos, la amamos, la respetamos y que todos los días nos levantamos muy temprano para trabajar y construir una mejor Universidad.

En este marco, la rectora refrendó que desde la administración central se continuará eficientando el recurso para que la Coordinación del Departamento de Idiomas siga creciendo y tenga espacios dignos de práctica.

Felicitó a las y los egresados por culminar este objetivo, que dijo, requirió esfuerzo y dedicación. “Ustedes tienen un gran compromiso, que es invitar a más jóvenes a que puedan estudiar algún idioma y hablarles de su experiencia, de lo que implica y del impacto que tiene en la vida de las personas”.

Indicó que estudiar idiomas representa una herramienta poderosa en la vida profesional, ya que permite comunicarse en espacios internacionales, acceder a oportunidades laborales y ser más competitivos en el mercado cada vez más globalizado.

En este sentido, destacó el crecimiento de matrícula en la Coordinación del Departamento de Idiomas, y consideró que aprender una lengua extranjera es mucho más que memorizar palabras y estructuras gramaticales, es tener la puerta abierta para otras experiencias personales y profesionales.

Tras desearles éxito en sus proyectos futuros e invitarlos a seguirse preparando, la rectora compartió con las egresadas y egresados su gusto por los idiomas, al referir que aprendió inglés y francés, lo que le dio la oportunidad de trabajar en Francia.

Por su parte, el coordinador de la dependencia nicolaita, Mauricio Montes Cortés, agradeció a las profesoras y profesores por su labor, y a las y los graduados les manifestó que todo el esfuerzo que han realizado para llegar a esta meta se verá premiado en muchos momentos de su vida. “Hoy más que nunca la preparación y especialización en nuestras áreas de desarrollo puede enfrentarse con mayores posibilidades de éxito”.

Ustedes, dijo, decidieron estudiar todos los días para convertirse en ciudadanos de bien en estos tiempos tan difíciles, ustedes como alumnos de la Universidad Michoacana son el resultado de que la educación pública es una educación exitosa, que tiene futuro y que debemos defenderla. “Mañana hay que volver a trabajar, hay que seguir preparándose para iniciar esa licenciatura, esa especialidad, ese viaje, ese posgrado”.

En representación de las y los egresados, David Rocha López, quien concluyó el Diplomado en P’urhépecha señaló que durante este periodo aprendió que estudiar una lengua es mucho más que memorizar palabras, es abrir una puerta a un nuevo mundo. “Para mí el purépecha fue redescubrir mi raíces, mi identidad, mi historia”.

Agradeció a sus maestras y maestros, así como el apoyo de sus familias, y refirió que al estudiar idiomas cada palabra trae consigo un pedacito de cultura, de historia y de humanidad. “Aprender otra lengua no sólo abre puertas afuera también abre puertas adentro de nosotros mismos”.