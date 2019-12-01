La unidad del pueblo es el baluarte para consolidar la transformación de Michoacán: Raúl Morón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:29:56

Uruapan, Mich.,a 08 de julio de 2026.- “La unidad del pueblo es el baluarte indispensable para profundizar y consolidar la transformación en Michoacán”, aseguró el profesor Raúl Morón Orozco, en diálogos estratégicos con diversos sectores productivos y sociales del municipio de Uruapan, como parte de sus recorridos de trabajo en la entidad para fortalecer a Morena y a la Cuarta Transformación.

Durante los encuentros, en el que participaron productores aguacateros, líderes agrarios y representantes de diversas organizaciones civiles, Morón Orozco enfatizó que el progreso del estado solo puede construirse desde abajo, para escuchar de manera directa las necesidades, demandas y propuestas de quienes mueven la economía y el tejido social de la región.

El profesor Raúl Morón agradeció la disposición para dialogar y generar acuerdos, al tiempo de destacar que en Uruapan la gente respalda firmemente los esfuerzos de la Cuarta Transformación.

Finalmente, los asistentes manifestaron su total coincidencia con la visión de unidad, refrendaron un apoyo absoluto al proyecto que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y cerraron filas para asegurar el bienestar de las familias michoacanas.