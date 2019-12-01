La UAQ mejorará as instalaciones del área de Protección Civil de la Máxima Casa de Estudios: afirmó la rectora Silvia Amaya Torres

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- Con una bolsa económica superior a 350 mil pesos la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) mejorará las instalaciones del área de Protección Civil de la Máxima Casa de Estudios, afirmó la rectora Silvia Amaya Torres.

“La Coordinación de Protección Civil (CPCU) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) obtuvo un recurso de 357 mil pesos para renovar las instalaciones de este organismo en Centro Universitario: el sistema eléctrico e hidrosanitario, pintura, cancelería, zona de descanso, así como la construcción de una rampa de acceso para personas con discapacidad y de una plancha en el patio de maniobras de vehículos”.

Durante el anuncio agradeció a la diputada Teresa Calzada Rovirosa la gestión financiera realizada a través de su proyecto legislativo "Ruta 18", para fortalecer esta área de la Universidad que, dijo, es esencial en las tareas diarias de la Institución, reconociendo por medio de esta y otras acciones su compromiso con la Alma Mater queretana.

Aseguró que la Autónoma de Querétaro apuesta a la formación integral de estudiantes y a la encomiable labor de sus personas egresadas que, desde sus diferentes actividades profesionales, están comprometidas con su entorno, contribuyendo con ella y, por ende, con la sociedad; mencionó que la seguridad y la capacitación en materia de protección civil son fundamentales en esta preparación, por lo que es vital dignificar estos espacios.

Teresa Calzada Rovirosa, diputada local, manifestó que la política y el trabajo legislativo impactan en la vida cotidiana, en las aulas y en las oportunidades de futuro para el estado. Por esta razón, señaló que, más allá de partidos políticos e ideologías, buscan beneficiar a la población mediante iniciativas, exhortos y gestiones que fortalezcan las instituciones y generen resultados concretos para la sociedad.

Rafael Porrás Trejo, titular de la CPCU, expresó su gratitud por el firme respaldo de las autoridades universitarias, así como por la diligencia de la legisladora, quienes han contribuido significativamente a la optimización de este edificio que alberga las operaciones de Protección Civil Universitaria. Subrayó que el propósito de este lugar es servir de manera eficiente a la comunidad UAQ.