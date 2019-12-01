Carnitas de Michoacán, certificación que protege, da valor y abre mercados: Sedeco

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre del 2025.- La certificación de las Carnitas de Michoacán no representa únicamente un reconocimiento cultural y gastronómico, sino que se consolida como una herramienta comercial de largo plazo, capaz de proteger la marca ante usos indebidos y abrir nuevas oportunidades de negocio para quienes elaboran este platillo emblemático, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a cargo de Claudio Méndez Fernández.

Al contar con una marca de certificación registrada ante el IMPI, los productores tienen ahora mayores posibilidades de acceder a mercados nacionales e internacionales, respaldados por un sello que garantiza la autenticidad y calidad del producto, por lo que es importante que inicien su registro para obtener este reconocimiento oficial.

“Con esta certificación aseguramos que las carnitas mantengan su esencia, pero al mismo tiempo damos a los productores un instrumento para negociar en mejores condiciones, obtener precios más justos y posicionarse en cadenas comerciales y de exportación”, señaló el titular de la dependencia estatal.

Agregó que este paso fortalece la formalidad del sector gastronómico, impulsa la competitividad y asegura que los beneficios económicos lleguen directamente a las familias y comunidades dedicadas a la elaboración de este platillo.

La marca de certificación Carnitas de Michoacán se suma al ecosistema de distintivos que integran la estrategia Michoacán de Origen, que busca proteger, promover y posicionar los productos más representativos del estado en el país y el mundo. Para iniciar su registro pueden visitar la página web https://carnitasdemichoacan.com.mx/ o para más información en https://michoacandeorigen.gob.mx/