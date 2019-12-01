Gobierno de Michoacán entregará más de 200 mil tenis a estudiantes de secundarias: Bedolla

Gobierno de Michoacán entregará más de 200 mil tenis a estudiantes de secundarias: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 12:22:46
Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre del 2025.- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que este ciclo escolar 2025-2026 se entregarán 204 mil pares de tenis para alumnos de secundarias públicas de todos los municipios de Michoacán.

En el marco de la entrega de tenis en la Escuela Secundaria Federal No. 10 en Morelia, el mandatario estatal destacó que se trata de pares de calzado deportivo hechos en León, Guanajuato; recalcó, son tenis mexicanos, de piel, cosidos de la mejor calidad.

“Con orden Michoacán avanza en la educación”, señaló, pues reconoció el trabajo de las 72 mil maestras y maestros del estado que laboran por mejorar el nivel educativo en la entidad. Recordó que en el proyecto de egresos federal para el próximo año, se incrementó el presupuesto para la educación y se entregará beca Rita Zetina a todos los estudiantes de secundaria.

Ramírez Bedolla pidió a los presentes recordar que se ha logrado avanzar al recuperar la rectoría de la educación, pues en otros gobiernos se vendían plazas educativas por 200 o 300 mil pesos; pidió a los presentes no dejarse engañar por ninguna persona que ofrezca favores en este sentido, pues, recalcó, el peor cáncer del país es la corrupción.

