Inician en Uruapan pruebas del sistema prepago y videovigilancia en transporte público: ITransporte

Uruapan, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de dar inicio al Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Uruapan, el Instituto del Transporte del Estado (ITransporte) comenzó pruebas piloto en unidades de Uruapan, donde se incorporó la tecnología de prepago y videovigilancia.

La directora general del ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que este sistema permitirá fortalecer la confianza tanto de los usuarios como de los operadores. “Estamos dando los primeros pasos para contar con un transporte moderno e integrado, en donde el teleférico y los autobuses compartan un mismo esquema operativo que simplifique y brinde opciones de pago a los usuarios”, afirmó.

Como parte de la prueba, se instalaron en una unidad cuatro cámaras de videovigilancia y dos cámaras contadoras de pasajeros, además de un sistema de transmisión de datos en tiempo real y un validador de tarjeta de prepago. Estas pruebas resultaron exitosas, por lo que a partir de ayer inició la instalación de este equipo en aproximadamente 200 unidades.

El beneficio de esta tecnología será tangible para la ciudadanía, ya que facilitará el pago del transporte, contribuirá a la seguridad de los traslados y permitirá contar con información más precisa para mejorar la operación del sistema de transporte público.

Con estas acciones, ITransporte reafirma su compromiso de modernizar la movilidad en Michoacán con proyectos que priorizan la seguridad, la eficiencia y la comodidad de las y los usuarios.