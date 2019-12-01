La transformación tiene rostro de mujer: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó el papel protagónico de las mujeres en la transformación de las comunidades, al reconocer su capacidad para organizar, escuchar, identificar necesidades y construir soluciones colectivas desde sus colonias, en la asamblea informativa con Luis Navarro y Carlos Torres Piña.

Subrayó que las mujeres son ejemplo de organización y de capacidad, tienen dos o tres jornadas de trabajo, son fundamentales para el cuidado en las familias y contribuyen a mejorar su entorno. En ese sentido, destacó la labor de las lideresas de las colonias e hizo un llamado a seguir la ruta de la transformación.

Ante cientos de personas, incluidos referentes de diversos sectores, Gaby Molina celebró que sea una mujer quien encabeza el gobierno de la 4T en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Reconoció la política pública de respaldo a las familias con diversos programas, tan solo en Morelia más de 200 mil estudiantes tienen acceso a una beca.

La exsecretaria de Estado y exdiputada expresó su respaldo a Luis Navarro y destacó la importancia de mantener la unidad con el coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña. Finalmente, señaló que la transformación se construye desde abajo, con la participación activa de las mujeres y de todas las personas que, desde sus comunidades, aportan trabajo, compromiso y propuestas.