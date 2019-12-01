La transformación llevó a Michoacán al segundo lugar en crecimiento industrial

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, destacó que el crecimiento de la actividad industrial confirma que el estado avanza con una política económica que combina inversión, infraestructura estratégica y fortalecimiento de sus sectores productivos.

El dirigente morenista señaló que, de acuerdo con la información presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán registró un crecimiento industrial mensual de 4 por ciento durante marzo de 2026, lo que lo colocó en el segundo lugar nacional, además de alcanzar un incremento anual de 1.7 por ciento.

“Estos datos muestran que Michoacán tiene rumbo. La minería creció alrededor de 11 por ciento y la industria manufacturera 3 por ciento, lo que significa mayor actividad productiva, mejores condiciones para atraer inversión y nuevas oportunidades de empleo para las familias”, afirmó.

Jesús Mora sostuvo que este avance está relacionado con las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que vincula seguridad, infraestructura y desarrollo económico. Destacó la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, con inversiones en los tramos Uruapan–Nueva Italia y Lázaro Cárdenas–Cuatro Caminos, obras que fortalecerán la conexión del puerto con las regiones productivas, reducirán costos logísticos y harán más competitivo al estado.

“Durante años nos dijeron que el desarrollo debía beneficiar primero a unos cuantos y después, quizá, llegar al pueblo. La transformación demuestra lo contrario: el crecimiento debe traducirse en empleos, bienestar y oportunidades. Con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Plan Michoacán, nuestro estado recupera su fuerza industrial y construye desarrollo con justicia social”, concluyó.