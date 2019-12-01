La SSPM Corregidora reforzó los operativos de alcoholimetría en Querétaro; indicó Ángel Rangel Nieves

Corregidora, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- Para prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y fortalecer la presencia de la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora reforzó los operativos de alcoholimetría en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud, confirmó Ángel Rangel Nieves, titular de la dependencia municipal.

Detalló que, en lo que va de estas acciones se han efectuado 200 revisiones a vehículos, con un saldo de 40 infracciones, alrededor de 10 unidades enviadas al corralón y cerca de 10 personas remitidas a los juzgados cívicos.

“Cuando en un vehículo viajan varias personas y alguno de los pasajeros acredita la prueba de alcoholimetría, se permite el cambio de conductor para evitar sanciones mayores y reducir riesgos en la vía pública”.

Detalló que, los puntos de revisión se han instalado principalmente en vialidades de competencia estatal, con el apoyo de las autoridades estatales, buscando inhibir que personas en estado de ebriedad conduzcan y puedan provocar accidentes.

“Estos operativos buscan evitar accidentes fatales relacionados con el consumo de alcohol. Hemos realizado operativos durante los fines de semana; es lógico que son los días en que la gente, por los días de asueto, se dispongan a ingerir, también en tema de las fiestas. Nos hemos colocado en distintas vialidades, en distintos horarios, a efecto de llevar a cabo una labor preventiva”.

Detalló que la intención es que se fuerce la presencia de la autoridad en la calle y que puedan evitar con ello que una persona que se encuentra en condiciones inadecuadas vaya al volante y con esto ponga en riesgo a los demás.

Destacó que, estos puntos de revisión se han instalado en vialidades de competencia estatal, por lo que existe coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recibir refuerzos.

“La Secretaría de Salud ha proporcionado los equipos de alcoholimetría para que mientras algunos se están llevando a mantenimiento, a calibración y esas cosas, los otros sigan prestando el servicio en las vialidades como debe de ser”.