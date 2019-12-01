La seguridad la construimos en comunidad: Yankel Benítez

La seguridad la construimos en comunidad: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:37:30
Morelia, Michoacán; 13 de febrero de 2026.- En Morelia nos cuidamos, nos organizamos y no soltamos ese anhelo de paz para nuestras familias, destacó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva durante el despliegue del programa “Redes por la paz”, de la Policía de Morelia.

El encargado de la política interna municipal, Yankel Benítez, en compañía del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, señaló que esta acción parte del reconocimiento del deseo de las familias por entornos seguros para que se desarrollan y crezcan los hijos por lo que se sumaron a este programa las y los vecinos de las colonias Reforma, Defensores de Puebla, Niños Héroes y Lucio Cabañas.

Benítez Silva resaltó el enfoque de gobierno municipal, cercano a la ciudadanía y refirió la participación activa de las y los morelianos para consolidar la paz, “porque la seguridad no es un discurso: Es comunidad, es presencia, es palabra cumplida”, sentenció.

Vecinas y vecinos firmaron el decálogo y no fue solo una firma: fue un compromiso por aportar a la autoridad municipal y cuidar mejor a la ciudadanía, organizarse y no soltar la paz que se construye en cada rincón de Morelia.

Este programa fortalece los lazos entre autoridades y vecinos, promoviendo la prevención del delito mediante diálogo, compromisos compartidos y presencia permanente en el territorio.

