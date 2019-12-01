La rendición de cuentas es clave para el desarrollo municipal en Michoacán: Adriana Campos Huirache

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:45:22

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- La rendición de cuentas y la transparencia son principios ineludibles para garantizar gobiernos municipales responsables y efectivos, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de Michoacán, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local.

En ese sentido, reconoció la presentación de los Primeros Informes de Gobierno de los presidentes municipales de Villamar, Zamora y Tangancícuaro, reiterando el compromiso de su bancada con la vigilancia y fortalecimiento de las administraciones locales.

Destacó el compromiso de las y los presidentes municipales, quienes están presentando sus Primeros Informes de Gobierno este mes y resaltó la importancia de la transparencia y de cumplirle a los ciudadanos.

Estos ejercicios de rendición de cuentas representan un mecanismo fundamental para la transparencia y la legitimidad de las administraciones locales, además de ser un paso esencial para el fortalecimiento institucional y la consolidación del desarrollo municipal.

En lo particular felicitó al presidente municipal de Villamar, Froylán Zambrano, así como al presidente municipal de Zamora, Carlos Soto, cuyo informe fue recibido con la asistencia de la licenciada Catalina Barragán, representante de la diputada.

De igual manera, manifestó su reconocimiento al presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández, por su compromiso con la gestión pública, destacando que la licenciada Verónica Álvarez Cabrera acudió en representación de la diputada a este acto protocolario.

Como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI refrendó su compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública, promoviendo la colaboración interinstitucional que permita mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos.