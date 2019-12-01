Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 08:39:58

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- La reducción de la pobreza en México, reconocida en las estimaciones más recientes del Banco Mundial, confirma que el modelo humanista de bienestar impulsado por los gobiernos de la Cuarta Transformación está dando resultados y que poner en el centro a quienes menos tienen es el camino para construir un país más justo, afirmó Fabiola Alanís.

La diputada morenista destacó que, de acuerdo con el organismo internacional, la pobreza por ingresos pasó de 35.3 por ciento de la población en 2018 a un estimado de 20 por ciento en 2026. Esto representa una disminución de 15.3 puntos porcentuales y significa que alrededor de 17.3 millones de personas dejaron atrás esa condición.

“Son cifras que hablan de un cambio de fondo. Durante años se sostuvo que primero debía crecer la economía para después atender la desigualdad. La Cuarta Transformación demostró que es posible mejorar los ingresos, fortalecer los derechos sociales y ampliar las oportunidades cuando el desarrollo tiene como prioridad a las personas”, señaló.

Fabiola Alanís subrayó que estos avances son resultado de una política económica y social que ha fortalecido el salario, ampliado los programas de bienestar y reconocido que el crecimiento debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias.

Asimismo, sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza un proyecto de país con rumbo y visión de futuro, que combina justicia social con estabilidad económica, inversión productiva y desarrollo regional.

En ese sentido, destacó el Plan México como una estrategia para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones, impulsar la infraestructura, generar empleos y consolidar las cadenas de valor, ofreciendo condiciones de certidumbre para quienes apuestan por el desarrollo del país.

“México tiene dirección. La presidenta Claudia Sheinbaum está conduciendo un proyecto que demuestra que el bienestar y la inversión no son caminos opuestos: se complementan. Queremos crecimiento económico, pero también empleos dignos, mejores salarios y oportunidades para todas y todos”, expresó.

Señaló que el reto ahora es consolidar estos resultados, atender las desigualdades que todavía persisten y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todas las regiones, particularmente a comunidades que históricamente han enfrentado mayores rezagos.