La REDCOFEM emite posicionamiento en el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2025.- Horas antes de salir a manifestarse, la REDCOFEM emitió un posicionamiento político, que reproducimos íntegro a continuación:



Hoy, 8 de marzo, nos manifestamos y salimos a las calles para desafiar el orden impuesto, para desmantelar a este sistema que se disfraza de democracia y justicia, pero que en realidad perpetúa la violencia y la discriminación contra las mujeres de todas las edades.

Tomamos las calles, el espacio público, manifestándonos para recordar y alzar la voz por las mujeres de Michoacán que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia y opresión, por ellas, por las mujeres que han sido asesinadas, desaparecidas y silenciadas.

¡Vamos juntas en esta lucha con las Mujeres de las comunidades indígenas, que resisten por la justicia, la autonomía de su territorio y de sus cuerpos!

¡Vamos juntas con las Niñas que han sido víctimas de la explotación laboral, el embarazo forzado, la sexualización, el matrimonio forzado, la violencia digital, la agresión y violación sexual!

¡Vamos juntas con las Mujeres de Morelia, que enfrentan la violencia y el acoso en las calles y en sus hogares!

¡Vamos juntas con las Mujeres de la región de Tierra Caliente, afectadas por la violencia e inseguridad generada por la presencia de grupos armados!

¡Vamos juntas con las Mujeres que han sido víctimas de la trata y la explotación en Michoacán!

Sabemos que el patriarcado se oculta en el discurso político que nos dice que somos "demasiado emotivas" para tomar decisiones importantes. Que somos "demasiado débiles" para liderar. Que somos "demasiado sexuales" para ser tomadas en serio.

El patriarcado se esconde en la violencia que se ejerce contra nosotras en las calles, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. La violencia que se disfraza de "amor", pero que en realidad es una forma de control y dominación.

El patriarcado se perpetúa en la impunidad de los agresores y a los violadores, en la justicia que se niega a nosotras, que nos deja sin voz y sin derechos.

El patriarcado se esconde en un “Hoy llegamos todas”, aunque así lo diga la Presidenta (Claudia Sheinbaum), cuyos discursos disfrazados de feminismo están llenos de privilegios. Su actuar es patriarcal al momento de no entender el sentido de un 8M, al tener miedo a la iconoclasia y al bloque negro, que son nuestra fuerza, nuestra digna rabia, nuestra ira y nuestra resistencia. PresidentA, sus muros de metal no podrán con el grito de todas las que han sido silenciadas, ignoradas, acosadas y de las que ya no están.



Al patriarca del Estado, gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: ¡basta de disfrazarse de feminista para encubrir sus violencias, respeta a las mujeres, nuestra lucha y nuestros proyectos no son su propaganda política. Queremos un estado libre de violentadores, pero con uno en el poder, en nuestro camino, será difícil lograrlo. Recuerde: un hombre jamás será feminista.



Estamos hastiadas e indignadas de un sistema construido por y para hombres misóginos, patriarcales, agresores y violadores. Un sistema que protege a los depredadores mientras criminaliza nuestra digna rabia. Un sistema que nos dice que callemos, que seamos dóciles, que aceptemos la violencia como destino. Pero no, aquí estamos, gritando, rompiendo, incendiando su falsa paz, porque no vamos a seguir soportando su impunidad. Ya no tenemos miedo, el miedo cambió de bando.

¡Nosotras somos la furia, la memoria y la voz de todas las que ya no están!



Se ha logrado un paso importante respecto a la despenalización del aborto, un logro que nos ha costado años de lucha y resistencia de las Mujeres, pero no es suficiente. La violencia machista y patriarcal sigue siendo una realidad brutal, cruel y devastadora en Michoacán. Aún enfrentamos altos índices de violencia doméstica, desigualdades, acoso y discriminación.

Hoy nos unimos para exigir justicia y protección para todas las mujeres y niñas de Michoacán, para demandar y exigir el respeto a nuestros derechos humanos y la garantía de nuestras libertades.



¡No estamos solas, somos miles!

¡Viva la lucha de las mujeres de Michoacán!

¡Viva la resistencia feminista!



REDCOFEM movimiento feminista Michoacán A.C.