La real participación de las mujeres exige pasar de los discursos a los hechos: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez, afirmó que para alcanzar la real participación de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones se requiere ejercer plenamente y sin miedo nuestros derechos.

La Congresista del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, se pronunció en favor de que en cualquiera de los ámbitos político, social, empresarial o académico las mujeres asuman su liderazgo.

“Estamos viviendo una realidad y es que al día de hoy las mujeres no somos parte de la toma de decisiones, por eso es importante ir deconstruyéndonos desde este instituto político que ha defendido la participación de las mujeres”, afirmó.

En ese sentido aseguró que es tiempo de pasar del discurso a los hechos y que verdaderamente se puedan romper inercias y viejas prácticas patriarcales que siguen presentándose en política, “profesionalizarnos e impulsar nuevas formas de hacer política “, agregó.



Explicó que si bien ha habido un avance importante como la llegada de la primera mujer Presidenta de la República o una mujer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en órganos autónomos, eso no impide ver la realidad que se vive en la entidad y en los municipios en donde muchas mujeres siguen luchando por obtener una oportunidad, que siguen guardando silencio o incluso autolimitándose.

Respecto a la posibilidad de encabezar la dirigencia del PRD Michoacán detalló que será respetuosa de los procesos internos, no obstante, -aseguró-, “sería un grande honor dirigir los destinos de nuestro partido que es donde yo nací, crecí y me he formado, pero también respetaré cada etapa del partido”.

Es así que, Brissa Arroyo refrendó su compromiso con las mujeres y en ese sentido aseguró que seguirá abriendo caminos para que exista mayor presencia de mujeres en el ámbito político y ser ejemplo para las nuevas generaciones.