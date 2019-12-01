La Presidenta Municipal de Hidalgo, inauguró la Primer Expo Agrotianguis Regional 2025 “La Tierra Nos Une, El Campo Nos Conecta”

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de las y los presidentes Municipales de Tuxpan, Irimbo, Aporo, así como funcionarios Federales, Estatales y Municipales, Inauguró la Primera Expo Agrotianguis Regional 2025 “La Tierra Nos Une, El Campo Nos Conecta” que se llevó a cabo en el Jardín Municipal de Ciudad Hidalgo que tiene como objetivo principal Impulsar el Desarrollo de cadenas cortas de valor, promover el consumo de productos agrícolas, reconstruir la cohesión social, fomentar la economía local y facilitar el intercambio comercial.

La alcaldesa manifestó que el municipio de Hidalgo a generado un compromiso muy grande con el campo que por muchos años había estado abandonado, sin embargo hoy en un esfuerzo coordinado que habrán de llevar los alcaldes de esta región, segura esta de que encontrarán rutas que les permitan posicionar al campo como debe de ser porque sin el trabajo de los productores no habría alimentos en los hogares; comentó que celebra la disposición que hoy tienen las y los presidentes municipales de la región oriente para buscar esos métodos que les permitan fortalecer las tareas de los productores agrícolas.

Indicó que los objetivos de esta Expo Agrotianguis Regional son impulsar el desarrollo de cadenas cortas de valor para fortalecer los sistemas de producción agroecológicas; promover el consumo de productos agroecológicos para fortalecer el acceso a alimentos sanos; reconstruir la cohesión social a través de la generación de espacios de diálogo entre productores y consumidores, fortaleciendo los lazos sociales; fomentar la economía local en los municipios participantes y facilitar el intercambio comercial entre productores y consumidores.

Entre los productos que se ofertaron a la ciudadanía del campo a su mesa fueron las categorías de Hortalizas y Frutas como Guayaba, Berris, fresa, higo, chayote, aguacate, ciruela, berros frutas; Granos y Cereales como maíz y Trigo; lácteos y Derivados como el Queso artesanal, leche y sus derivados; proteínas y Hongos como el huevo orgánico, aves de corral, hongos, champiñones; Bebidas tradicionales como el mezcal, pulque y vino; Alimentos preparados como pan, mole, corundas, conservas, ates y nieve artesanal entre otros como noche buena, miel y herbolaria.

Luego de cortar el listón inaugural y realizar un recorrido por los diferentes stands, agradeció a los involucrados que hicieron posible esta actividad tan importante como La Secretaria de Agricultura del Gobierno Federal y Estatal, así como de los alcaldes de Irimbo, Azucena Ruiz Alanís; Tuxpan, David López Flores y Aporo, Agustín Torres Sandoval, que con la coordinación de la dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Desarrollo Forestal y Rural, del gobierno Municipal de Hidalgo, se llevó a cabo con gran éxito.