La paz inicia en las colonias y se construye en comunidad, respaldados por la Red de Apoyo con Brissa Arroyo  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 15:53:08

Morelia, Michoacán, 13 de Octubre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, destacó que la construcción de la paz duradera, el entorno de armonía y restauración del tejido social inicia desde las colonias, en cada familia.

Y es ahí donde están presentes las Buenas Acciones y la Red de Apoyo con Brissa Arroyo que se ha construido con la suma de diversos sectores, explicó.

Lo anterior al asistir al Taller Metodología para la Construcción de Paz, que fue impartido por el Padre Jorge Atilano González Candia y organizado por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo de Michoacán (FUCIDIM).

"La escucha activa, el conocer las problemáticas que atraviesa la gente en sus colonias y comunidades nos permite explorar alternativas de solución", expresó.

La Congresista Local enfatizó la importancia de crear comunidad en las colonias, de promover los valores,

el rescate de espacios públicos, restaurar el tejido social y evitar espirales de violencia.

Durante el Taller Metodología para la Construcción de Paz, el Padre Jorge Atilano González , compartió que el sistema de mediación es una herramienta clave en los centros escolares, sin embargo también se aplica a las familias, en el ámbito laboral y en la sociedad.

Se sugiere hacer el proceso de sanación y participación de ahí la escucha y reconocimiento así como la transformación de conflicto.

La práctica restaurativa tiene que ser desde lo local y ahí surge esa construcción de paz, agregó.