La Paz es el camino: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- La paz es el camino para lograr la transformación, afirmó Gaby Molina Aguilar al reconocer los problemas de seguridad de Michoacán y los avances logrados, como la disminución del 46 por ciento en los homicidios dolosos respecto a enero de 2025, de acuerdo con información del Gobierno Federal.

Con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado hace casi nueve meses, la tendencia de las actividades delictivas va a la baja en la entidad, afirmó Gaby Molina, aspirante a Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Conocedora de las diversidades territoriales de Michoacán, afirmó que todavía hay retos y que sabe cómo resolverlos. Ejemplificó que, a su llegada a la Secretaría de Educación, hace cuatro años, encontró un estado en conflicto y actualmente hay paz y ciclos escolares completos.

Afirmó que, con la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y, con base en las estadísticas, se logró disminuir el rezago educativo y mantener a 159 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiando, con un futuro académico respaldado por becas desde la primaria hasta la universidad.

Destacó la gran inversión en obra pública, con 54 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones se ejercerán en 2026 para la construcción de 411 kilómetros de autopistas y la pavimentación de 600 kilómetros, además de obras hidráulicas e inversión para el campo, la vivienda y los programas de Bienestar.