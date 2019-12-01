La paz en Michoacán se construye con las mujeres: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís resaltó que las mujeres, las niñas y las juventudes están en el centro de los resultados del primer año del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que presentó esta semana el Gobierno de México.

La legisladora destacó que hoy operan 127 Centros LIBRE en los 113 municipios del estado, a través de los cuales se brindaron más de 100 mil atenciones a mujeres, con el acompañamiento de 132 abogadas; resaltó que 14 de estos centros forman parte del Plan de Justicia Purhépecha y atienden en su propia lengua. Además, se han entregado 450 mil Cartillas de Derechos de las Mujeres.

Fabiola Alanís subrayó que la autonomía económica también es una forma de construir la paz, por ello, resaltó que la Financiera para el Bienestar rebasó la meta y entregó más de 56 mil créditos a la palabra, con una inversión mayor a los 660 millones de pesos para mujeres con tiendas, estéticas, panaderías, venta de alimentos o artesanías.

Sostuvo que en Michoacán 136 mil mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar y que, por primera vez, todas y todos los estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta universidad, cuentan con una beca: en total más de 795 mil becarias y becarios, entre ellos 55 mil estudiantes de universidad con la Beca Gertrudis Bocanegra.

La diputada morenista resaltó también la construcción de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan, con 650 lugares, que darán a madres trabajadoras la tranquilidad de dejar a sus hijas e hijos en un espacio seguro.

Fabiola Alanís afirmó que cada una de estas acciones atiende las causas de la violencia y abre oportunidades para quienes por años fueron excluidas, conforme a los principios de la transformación que vive el país.

“No hay paz sin las mujeres. Cuando una mujer conoce sus derechos, tiene a dónde acudir y cuenta con un ingreso propio, se fortalece toda su familia y toda su comunidad. Hoy es tiempo de mujeres, y en Michoacán lo estamos demostrando”, concluyó.