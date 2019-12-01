La participación ciudadana, es fundamental para que la Nueva Ley Orgánica y el PPD transformen a la Fiscalía de Michoacán: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 21:43:24

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, aseguró que Michoacán se convertirá en ejemplo nacional transitando hacia un nuevo modelo de justicia más humano, cercano y transformador.

Al encabezar el Foro Transforma tu Fiscalía, en la región Morelia, Torres Piña dijo que dicho encuentro forma parte del proceso de integración del Plan de Persecución de Delitos (PPD), con el que se colocará a las víctimas en el centro de la procuración de justicia.

“Una mujer que acude a denunciar violencia no es un expediente más, es una vida que exige justicia y reparación. Cada carpeta representa una historia que merece ser escuchada y atendida con empatía”, indicó el Fiscal.

También, dio a conocer que desde el día que se lanzó la plataforma digital Transforma tu Fiscalía, se han recibido 52 propuestas ciudadanas.

En el Foro estuvieron presentes Margarita Cano Villalón, Consejera Ciudadana de la FGE, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta del Congreso local, y el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Hugo Alberto Gama Coria.

Asimismo, también participaron, representantes de la sociedad civil y la academia, entre ellos Esmeralda Cerda Pizano (Ghapad A.C.), Mateo Castillo Ceja (UMSNH), Yareni Karla Pérez Vega (Red Nacional de Mujeres Sordas), Guillermo Maldonado Silva (Pride Michoacán A.C.), Gretel Eunise Castorena Escalera (feminista y docente universitaria), y Roberto Ramírez Delgado (Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán).