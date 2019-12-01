La participación ciudadana es esencial para construir una sociedad más justa: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 17:05:37

Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2026.-La participación ciudadana es un derecho, la sociedad civil necesariamente debe involucrarse en la vida pública, social y política, destacó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, asistió este día a la instalación estatal de la Asociación Civil Construyendo Justicia, que tiene como objetivo estructurar la coordinación y vinculación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, profesionistas, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Brissa Arroyo agradeció la invitación al Maestro. Juan Pablo Zetina Medrano, Coordinador Nacional de la asociación Construyendo Justicia, a quien le expresó el compromiso de acompañar este tipo de acciones en donde se pueda reforzar la participación de la ciudadanía.

Arroyo Martínez, celebró que la asociación civil Construyendo Justicia se haya instalado este día en Michoacán y reconoció este esfuerzo porque ello permitirá acercar el Poder Judicial a la sociedad.

La justicia cercana, sensible y humana es indispensable para generar confianza social y avanzar hacia un Michoacán más justo donde la ley sea un instrumento de paz y bienestar, enfatizó.

En ese sentido la legisladora local consideró que en la época contemporánea no se puede aspirar a la solución de problemas desde el institucionalismo tradicional, es necesario escuchar a ciudadanía, es esencial escuchar a los diferentes sectores de la sociedad, pero además, -recalcó-, la gente tiene el derecho a participar, no debe ser solo una sociedad espectadora.

Durante este evento protocolario, Juan Pablo Zetina Medrano, Coordinador Nacional de la asociación, Construyendo Justicia, detalló que se pretende vincular de manera directa a los juzgadores con los distintos sectores sociales, con el objetivo de acompañar de forma cercana la aplicación de la ley, y construir, -junto con la ciudadanía-, lo relacionado al nuevo sistema de justicia derivado de la reciente reforma al Poder Judicial.

Una prioridad de Construyendo Justicia es atender a sectores que históricamente han sido poco escuchados, como la población indígena y grupos sociales perciben distante al sistema judicial.