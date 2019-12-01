La mejora salarial fortalece el bienestar: Gaby Molina

​Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- El reconocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a México como uno de los países con mayor crecimiento del salario real en los últimos años confirma que la justicia laboral es una de las bases para construir un mayor bienestar para las familias, afirmó Gaby Molina.

​La morenista señaló que la recuperación del poder adquisitivo representa un cambio profundo en la política laboral del país, el cual se consolidó gracias a la honestidad en el manejo de los recursos y a la capacidad de gestión para colocar en el centro la dignidad de las y los trabajadores, reconociendo el valor de su esfuerzo diario.

​“Durante muchos años se pensó que mejorar los salarios afectaba el crecimiento económico. Hoy México demuestra que es posible impulsar el desarrollo sin dejar atrás a quienes todos los días construyen el país con su trabajo”, expresó.

​Gaby Molina destacó que hablar de mejores salarios es sinónimo de bienestar y de una auténtica cercanía con las necesidades de la comunidad. Esto significa que las familias tienen mayores posibilidades de cubrir sus necesidades y construir un futuro con más oportunidades para sus hijas e hijos en un entorno comunitario justo.

​Sostuvo que la transformación del país también se refleja en acciones concretas que dignifican el trabajo. El bienestar no puede medirse únicamente con indicadores económicos; debe sentirse en la mesa de las familias, en la tranquilidad de quienes viven de su labor y en la posibilidad de que cada persona vea reconocido su esfuerzo con un ingreso más justo.