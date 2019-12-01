La mejor mujer en el Congreso: Fabiola Alanís lidera ranking nacional

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- La encuesta nacional de GobernArte destacó a legisladora michoacana, Fabiola Alanís Sámano, como la mujer mejor calificada en el país dentro

de las presidencias de las Juntas de Coordinación Política de los congresos estatales.

El estudio coloca a Michoacán en la vanguardia del liderazgo legislativo, al mostrar que el trabajo de Alanís se distingue por el consenso, la cercanía con la ciudadanía y la construcción de acuerdos en favor de las y los michoacanos.