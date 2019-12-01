La mayoría de michoacanos votaría por Torres Piña como gobernador de Michoacán: Encuesta De las Heras 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:22:18

Morelia, Michoacan, a 16 de marzo del 2016.- Según un estudio de opinión pública presentado por la casa encuestadora De Las Heras, la mayoría de michoacanos votarían por el actual fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña para ser el próximo candidato de Morena al gobierno de Michoacán.

A poco más de un año de las próximas elecciones para la gubernatura, el clima político en Michoacán empieza a tomar forma. La más reciente encuesta de una de las empresarias más serias y confiables del país revela un escenario donde una fuerza política mantiene un dominio claro, pero donde también surgen figuras independientes y preocupaciones sociales que podrían cambiar el tablero en los próximos meses.

Contenido de la Encuesta: Lo que dicen los números

Para entenderlo de manera sencilla, estos son los tres puntos más importantes que reveló el estudio:

1. Morena mantiene la delantera, pero con competencia interna

Si hoy fueran las elecciones, el partido Morena ganaría con comodidad, ya que cuenta con casi la mitad de la intención de voto (aproximadamente el 48%).

¿Quién lidera? Dentro de este partido, el senador Raúl Morón Orozco se posiciona como el aspirante favorito entre los simpatizantes.

La oposición: El PAN se mantiene como la segunda fuerza con un 15%, seguido del PRI con un 8%. Otros partidos como MC, PRD o el PVEM registran porcentajes menores al 3%.

2. El "Efecto Independiente": El factor sorpresa

Un dato sumamente interesante es el crecimiento de figuras fuera de los partidos tradicionales. La encuesta destaca a Grecia Quiroz, quien como candidata independiente ha logrado captar una atención considerable, superando incluso a varios aspirantes de partidos políticos establecidos. Esto indica que una parte del electorado busca alternativas frescas y ajenas al sistema convencional.

3. La Seguridad: El tema que más importa a la gente.

Más allá de los nombres de los políticos, los michoacanos tienen una prioridad clara. El 71% de los encuestados señala que la violencia e inseguridad es el principal problema del estado. Cualquier candidato que aspire a gobernar deberá obligatoriamente, presentar una solución convincente a esta crisis para ganar la confianza total del voto.

Conclusión: ¿Hacia dónde va Michoacán?

La encuesta de marzo de 2026 nos deja una reflexión importante, Carlos Torres Piña es el único aspirante que no ha dejado de crecer en Michoacán y además desde que se conoce de su interés por representar a la 4T en todas las encuestas los números le favorecen.

Faltan pocas semanas para la elección del representante de Morena y al menor en los números parece ser que Torres Piña es el caballo negro de este proceso interno de Morena.