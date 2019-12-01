La lucha de Lupe Mora es contra los poderes fácticos, no contra la democracia: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Al entregar a Guadalupe Mora Chávez el nombramiento como defensor municipal del PRI en Buenavista, el dirigente estatal del partido, Memo Valencia Reyes, afirmó que su lucha será contra los poderes fácticos, no contra la democracia.

Mora Chávez, actual jefe de tenencia de La Ruana, se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y recibió el primer nombramiento de defensor municipal entregado por Valencia Reyes en Michoacán. El dirigente explicó que la encomienda será complementaria al trabajo del Comité Municipal y estará enfocada en fortalecer la estructura priista en Buenavista.

“Lupe es un hombre muy valiente, que sabe a lo que se va a enfrentar, porque su lucha es contra los poderes fácticos. No es un tema de democracia”, declaró el dirigente del tricolor. También aseguró que el partido respaldará a sus representantes y que el nombramiento forma parte de un ejercicio que se replicará con otros cuadros priistas.

El dirigente aclaró que la designación no representa una precandidatura y que el PRI respetará los tiempos y procedimientos internos rumbo al próximo proceso electoral. “Debemos ser muy cuidadosos con las formas y con lo que decimos. Aquí no hay ninguna precandidatura”, señaló.

Valencia sostuvo que el PRI ganó la elección municipal de hace tres años en Buenavista, pero que su candidato fue amenazado y por esa razón no impugnaron los resultados. Además, acusó a un grupo delictivo de haber influido en la elección del actual gobierno municipal.

Por su parte, Guadalupe Mora Chávez afirmó que la inseguridad en Buenavista continúa sin cambios y consideró que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum no modificó la situación. “Estamos igual. Y no nomás en Buenavista, en todo Tierra Caliente”, dijo.

Sobre su nuevo encargo, señaló que buscará contribuir a la defensa del municipio. “Actualmente soy el jefe de tenencia de La Ruana y vamos a tratar de defender el municipio de Buenavista; por eso me acaban de asignar como defensor”, expresó.