“La libertad de expresión tiene límites”: Pérez Cuéllar tras polémica por mural en su contra

“La libertad de expresión tiene límites”: Pérez Cuéllar tras polémica por mural en su contra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:56:43
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Ciudad Juárez, Chihuahua, 14 de abril de 2026.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar se pronunció respecto a la controversia generada por un mural en el que fue representado con rasgos de cerdo, al señalar que respeta las distintas formas de manifestación, incluso aquellas dirigidas hacia su persona.

Sin embargo, puntualizó que la libertad de expresión no es absoluta y debe ejercerse dentro de ciertos límites, por lo que hizo un llamado a mantener el respeto y el apego a la ley.

Lo anterior surge tras la detención de los artistas Miguel Martínez y Chuchito Psy, quienes se encontraban en el sitio donde fue realizado el mural.

De acuerdo con el edil, la intervención de los elementos de seguridad se debió a la presencia de bebidas alcohólicas; no obstante, indicó que, al tener conocimiento del caso, instruyó su liberación y reiteró que las expresiones públicas deben realizarse desde la legalidad.

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