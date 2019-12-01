’La ley está para cumplirse’ afirma historiador en conmemoración del Natalicio de Morelos

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 10:45:02

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre del 2026.- La ley está para cumplirse, sin distingos de la religión, raza, clase o partidos, manifestó Moisés Guzmán Pérez, del Instituto de Investigaciones Históricos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al figurar como orador oficial en la ceremonia cívica conmemorativa del CCLXI Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón.

En su intervención, el investigador señaló que según el legado histórico del Siervo de la Nación, las instituciones están para respetarlas y defenderlas, sean políticas, económicas, educativas, religiosas, militares, pero además, se debe evitar su desaparición, dijo.

Recalcó, en estos tiempos se impera la inmediatez, la desinformación, la inteligencia artificial y la posverdad, por ello, es indispensable, dijo, que la sociedad esté consciente de lo retos que se tienen por delante.

Guzmán Pérez llamó a la ciudadanía a estar consciente e informada, pues en ellos estará la decisión de ser “arrastrados por las olas del mismo barco” o si considera dar un giro de vivor para un nuevo rumbo, pues, afirmó, es así como podemos recordar el legado del Generalísimo.

Por su parte, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, consideró necesario que la ciudadanía permanezca pendiente de los procesos venideros para el estado, para impedir la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales.