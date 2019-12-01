En Uruapan, Michoacán detienen a tres, aseguran estupefacientes y recuperan auto robado

Uruapan, Michoacán, a 30 de septiembre 2026.- Como resultado de distintas acciones operativas llevadas a cabo por autoridades policiacas, se logró la detención de tres sujetos en posesión de droga, y se localizó una camioneta con reporte de robo.
Al respecto se informó que uno de los arrestos se registró en la colonia San Juan Evangelista, al poniente de Uruapan, donde los policías interceptaron a un ciclista de 49 años. Durante una revisión presuntamente le encontraron una bolsa con sustancia granulosa con características de la droga conocida como cristal.
Otra movilización tuvo lugar en la colonia Benito Juárez, donde fue detenido un joven de 24 años que llevaba una bolsa con marihuana.
Más tarde, en Real de Santa Rosa, los uniformados revisaron a un motociclista de 28 años, quien presuntamente transportaba en una mochila varias dosis de marihuana, por lo que también fue asegurado.
Así mismo, en la colonia Rubén Jaramillo fue localizada abandonada una camioneta Nissan gris. Al consultar sus datos, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo.
Los tres detenidos, la presunta droga y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.