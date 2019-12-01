La Ley de Aguas de Querétaro debe construir desde esta Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural: Sully Mauricio 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 14:53:53

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- La Ley Estatal de Aguas se debe construir desde esta Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado, al ser el espacio donde se representa directamente a quienes dependen del recurso para vivir y producir, aseguró Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la comisión en mención.

“La ley no puede construirse lejos de quienes dependen del agua todos los días. El campo queretano debe ser parte central de esta discusión” legisladora.

Recordó que México ya cuenta con una Ley General de Aguas que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

“En este contexto, corresponde a los estados armonizar su legislación. Para Querétaro, donde una parte importante del agua se destina a la producción agrícola, el campo debe ser prioridad en este proceso”.

Advirtió que, de no hacerse correctamente, existe el riesgo de que el agua continúe destinándose primero a nuevos desarrollos urbanos o industriales, dejando en segundo plano a las comunidades rurales. Esto podría mantener a familias con acceso irregular al servicio y poner en riesgo la productividad de uno de los sectores más importantes del estado.

Hasta el momento, la legisladora ha recorrido los 18 municipios con mesas de trabajo, en las que escucha directamente a productores, ejidatarios y autoridades locales, con el objetivo de integrar sus propuestas en la construcción de la nueva legislación. “No se trata de simular diálogo, sino de construir soluciones reales desde el territorio”.

Advirtió que Querétaro enfrenta una presión hídrica creciente, con acuíferos sobreexplotados, disminución constante en los niveles de agua y comunidades que pasan días sin acceso al servicio.

Ante este panorama, insistió en que la nueva ley debe establecer con claridad la prioridad del uso doméstico y agropecuario, además de fortalecer la infraestructura hídrica existente para garantizar un acceso más justo y sostenible.

Invitó a productores, organizaciones y ciudadanía a sumarse a las mesas de trabajo impulsadas por la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable. “La nueva Ley de Aguas en Querétaro debe construirse con la voz de quienes viven del campo”.