La juventud es la mayor fortaleza para construir el futuro de Michoacán: Grecia Aguilar

Zitácuaro, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- Apostar por la educación de las nuevas generaciones es apostar por un mejor futuro para Michoacán, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte, al acompañar la ceremonia de clausura de la generación 2023-2026 de la Preparatoria “Melchor Ocampo”, en Zitácuaro, institución donde cursó sus estudios.

Durante el evento, la legisladora destacó que regresar a la escuela que contribuyó a su formación representa un momento especial, ya que le permitió reencontrarse con docentes, directivos y estudiantes que hoy escriben una nueva etapa en la historia de la institución.

Ante las y los jóvenes graduados, Grecia Aguilar los invitó a confiar en su capacidad, prepararse de manera permanente y perseguir sus metas con determinación, al señalar que el talento y el esfuerzo son herramientas que abren oportunidades sin importar el lugar de origen.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano subrayó que Michoacán necesita una generación de jóvenes comprometida, con ideas frescas, liderazgo y disposición para participar en la construcción de una sociedad más justa, por lo que llamó a las y los egresados a sentirse orgullosos de sus raíces y a poner sus conocimientos al servicio de sus comunidades.

Como presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte, sostuvo que desde el Congreso del Estado continuará impulsando iniciativas y acciones que fortalezcan el acceso de las juventudes a mayores oportunidades de educación, desarrollo, participación y crecimiento profesional, convencida de que invertir en ellas es fortalecer el presente y el futuro de la entidad.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado felicitó a las y los integrantes de la generación 2023-2026 de la Preparatoria “Melchor Ocampo”, así como a sus familias y docentes, al reconocer el esfuerzo realizado para alcanzar esta meta académica y desearles éxito en la nueva etapa que están por comenzar.