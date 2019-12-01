La justicia cotidiana promueve procesos ágiles y conciliatorios entre la ciudadanía: magistrada Gabriela Manzo Ortiz

Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2026.- La magistrada de la Primera Ponencia de la Primera Sala Colegiada Civil Región Morelia del Poder Judicial de Michoacán, Gabriela Manzo Ortiz, participó en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, donde abordó el tema de la justicia cotidiana y el impacto directo que tiene en la vida de las y los ciudadanos.

Durante la emisión, explicó que la justicia cotidiana se relaciona con los procesos y situaciones jurídicas que surgen en la vida diaria y que pueden afectar a la mayoría de las personas. Señaló que esta modalidad busca resolver conflictos entre particulares, como los que se presentan entre vecinos, privilegiando en todo momento la conciliación y el diálogo.

La magistrada destacó que el Poder Judicial de Michoacán está reforzando los medios alternativos de solución de conflictos, atendiendo al criterio impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de que los asuntos se resuelvan de manera ágil, eficaz y cercana, evitando que el acceso a la justicia represente una carga adicional para la ciudadanía. Este enfoque permite procesos más sencillos y rápidos, brindando mayor certidumbre a las personas.

Asimismo, subrayó que la próxima implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un criterio homogéneo en todo el país para la aplicación de esta justicia cotidiana, fortaleciendo la certeza jurídica. En este contexto, también hizo referencia a herramientas como el juzgado digital, que contribuyen a modernizar y facilitar los procedimientos.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://bit.ly/4qAtljN, además, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio que acerca el trabajo del Poder Judicial de Michoacán a la sociedad, reafirmando su compromiso con una justicia transparente, íntegra y cercana a la ciudadanía.