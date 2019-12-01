La justicia con perspectiva de género fortalece la protección de las mujeres en Michoacán: jueza Judith González

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- La atención inmediata y especializada es fundamental para proteger la vida e integridad de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, señaló la jueza Judith González González, titular del Juzgado Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género de Morelia, durante su participación en el programa El Arte de los Bueno y lo Justo, realizado por el Poder Judicial de Michoacán en coordinación con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

La juzgadora explicó que este órgano jurisdiccional, ubicado en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, permite brindar una respuesta más ágil y coordinada; destacó que a la fecha, se han emitido más de 200 medidas de protección, entre ellas órdenes de restricción, para salvaguardar a mujeres y a sus hijos menores de edad.

Asimismo, señaló que impartir justicia para las mujeres implica actuar con sensibilidad y perspectiva de género para evitar la revictimización. Precisó que, cuando existe riesgo, las medidas de protección pueden decretarse el mismo día, además de que las usuarias reciben atención integral mediante servicios de psicología, trabajo social y asesoría jurídica.

Finalmente, destacó que el Poder Judicial de Michoacán mantiene acciones permanentes para fortalecer la igualdad y prevenir la violencia de género mediante la capacitación continua de su personal. La entrevista completa puede consultarse en las redes sociales oficiales del Poder Judicial de Michoacán y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión https://youtu.be/WrWSkJR3MOY