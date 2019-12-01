La izquierda debe mantener vivos sus ideales de justicia social y defensa del pueblo: Baltazar Gaona

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2026.- El diputado local Baltazar Gaona García participa en el XXX Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo, que reúne a dirigentes políticos, intelectuales y representantes de movimientos de izquierda de América Latina y distintas regiones del mundo para analizar los desafíos de la justicia social, la democracia y la soberanía de los pueblos.

En este encuentro internacional destacan personalidades como el expresidente de Colombia, Gustavo Petro; el politólogo español Juan Carlos Monedero; el excandidato presidencial de Perú, Roberto Sánchez; así como representantes diplomáticos de Cuba y Palestina. Durante la inauguración también se compartió un mensaje del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“La izquierda tiene principios que no debemos olvidar: luchar contra la desigualdad, defender a las y los trabajadores y estar siempre del lado de quienes menos tienen. En México y América Latina compartimos una historia de luchas sociales que nos recuerda que la política debe servir al pueblo y no a los intereses de unos cuantos”, expresó Baltazar Gaona.

El legislador michoacano destacó la importancia de que el Partido del Trabajo, encabezado por Alberto Anaya Gutiérrez, mantenga estos espacios de diálogo internacional, donde se intercambian experiencias sobre los procesos de transformación social, la defensa de los derechos humanos, la soberanía nacional y los retos que enfrentan los movimientos progresistas.

“Desde Michoacán tenemos muy claro que ser de izquierda significa defender nuestras convicciones con hechos, trabajar por la justicia social y no perder de vista las necesidades de nuestra gente. Estos encuentros nos permiten conocer otras experiencias y fortalecer nuestra visión sobre el país que queremos construir”, sostuvo el diputado petista.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró que los ideales de igualdad, solidaridad y justicia social deben permanecer en el centro de la discusión política, al considerar que los desafíos que enfrentan México y América Latina requieren diálogo, organización y propuestas que respondan a las necesidades de sus pueblos.