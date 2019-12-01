La impartición de justicia debe evolucionar con la sociedad: Hugo Gama

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- El Derecho exige hoy algo más que conocer la ley: exige evolucionar con ella. Bajo esa premisa, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, inauguró la Segunda Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias, donde destacó que el principio de progresividad de los derechos humanos obliga a las instituciones y a quienes imparten justicia a mantenerse en un proceso permanente de actualización para responder a las nuevas realidades y a las necesidades de la sociedad. Añadió que transformar la impartición de justicia implica construir una visión más humana, cercana y acorde con los desafíos actuales.

Durante su mensaje, el magistrado señaló que es necesario impulsar un debate nacional que permita fortalecer el marco jurídico en temas para los que hoy la sociedad demanda nuevas respuestas. Como ejemplo, mencionó los casos en los que adolescentes participan en la comisión de ciertos delitos, los cuales actualmente se juzgan conforme al marco jurídico vigente; sin embargo, reconoció que existen sectores de la sociedad que demandan respuestas distintas ante estas conductas. Así mismo expuso que en el ámbito civil y mercantil, los créditos de bajo monto con intereses generan, en ocasiones, deudas que pueden derivar en el embargo de viviendas donde habitan niñas, niños, personas adultas mayores o con discapacidad. “Desde nuestra llegada al Poder Judicial hemos impulsado acciones para cambiar la visión de la impartición de justicia; el reto es transformar una forma de actuar de más de dos siglos para construir una justicia más humana y cercana, capaz de responder a lo que la sociedad necesita”, expresó.

Esta Segunda Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las personas participantes, como parte de la preparación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En ella participan juezas y jueces, magistradas y magistrados, personal jurisdiccional, agentes del Ministerio Público adscritos a órganos jurisdiccionales, personas defensoras públicas, integrantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, barras y colegios de abogados, así como personal técnico y administrativo relacionado con este proceso.

Como parte de las actividades se desarrollan las conferencias magistrales “Los animales ante la función jurisdiccional: la evolución de un nuevo paradigma jurídico”, a cargo de la doctora Rosa María de la Torre Torres; “Justicia con perspectiva de género”, impartida por la maestra Estrella del Rocío López Maciel; y “Juzgar con perspectiva de infancias y violencia vicaria”, por la magistrada Citlalli Fernández González. Asimismo, se realizan simulaciones de audiencias en materias familiar y civil sobre investigación de paternidad, arrendamiento inmobiliario, prescripción positiva y extinción o cese de alimentos, coordinadas por integrantes del Poder Judicial especializados en cada tema.

En el presídium participaron la magistrada Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; el magistrado Sergio Martínez Ocampo, presidente sustituto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; la magistrada Lucía Baltazar Rendón, presidenta sustituta del Tribunal de Disciplina Judicial; la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guizar, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Órgano de Administración Judicial; la magistrada Monserrat Pérez Marín, coordinadora de la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la doctora Rosa María de la Torre Torres; el maestro Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial; y Elia Deyanira Chávez Gutiérrez, coordinadora de Gestión del Sistema de Justicia Oral, Civil, Familiar y Mercantil del Poder Judicial de Michoacán.