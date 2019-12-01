La Higuerita fortalece su organización comunitaria con nuevos comités ciudadanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 20:45:27

Los Reyes, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- En un ambiente de participación y unidad, habitantes de la colonia La Higuerita sostuvieron un encuentro con el Presidente Municipal Humberto Jiménez, en el que se abordaron temas relacionados con la organización y las necesidades de este sector de Los Reyes.

Durante la reunión, las y los vecinos ratificaron al Comité de Agua Potable, organismo encargado de continuar trabajando en la atención y organización de este servicio dentro de la colonia.

Asimismo, se conformó un nuevo Comité Ciudadano, mediante el cual los habitantes buscarán fortalecer la organización, mantener el orden y trabajar de manera coordinada para atender las diferentes necesidades que se presenten en La Higuerita.

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue el diálogo directo entre los vecinos y el alcalde Humberto Jiménez, quienes tuvieron la oportunidad de expresar de viva voz sus inquietudes, planteamientos y necesidades.

La reunión forma parte de las acciones de atención que mantiene la administración municipal en colonias donde existen necesidades y asuntos que, de acuerdo con los propios habitantes, permanecieron durante años sin recibir la atención esperada.

Con la integración de estos comités se busca generar una mayor participación ciudadana y mantener una comunicación directa entre autoridades y vecinos para dar seguimiento a las problemáticas de la colonia.

Para La Higuerita, esta jornada representó un nuevo ejercicio de organización comunitaria, en el que sus habitantes refrendaron su disposición de trabajar unidos y participar activamente en las decisiones que contribuyan al mejoramiento de su entorno.