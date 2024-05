La gente quiere continuidad, asegura Mary Carmen Bernal

Zitácuaro, Michoacán, a 27 de mayo de 2024.- En el día 88 de campaña, la candidata a Diputada Federal, agradeció en rueda de prensa a los tres partidos que forman la coalición Morena, PT y PVEM por nombararla su candidata así como el recibimiento que tuvo en los 14 municipios del Distrito 03 durante sus recorridos.

"No me queda duda que tenemos posibilidades de ganar varios municipios en el Distrito, incluso algunos donde no se había ganado. La gente confía en este Gran Proyecto y quiere continuidad de la mano de la Doctora Claudia Sheinbaum", aseguró la candidata.

Compartió que hay buenos números en los municipios para los candidatos de la coalición " Sigamos Haciendo Historia" , así como en los Distritos Locales de Huetamo con Anabet Franco; en Maravatío con Jaquie Avilés y en Zitácuaro con Emma Rivera.

Mary Carmen externó, "deseo que la voluntad popular sea afín hacia una servidora. Esta elección -para mí- será una forma de que evalúen mi trabajo si la ciudadanía considera que puedo seguir siendo su representante ahí vamos a estar, el pueblo pone y el pueblo quita", apuntó.

Finalmente, Mary Carmen llamó a la estructura electoral de los 3 partidos a capacitar a los representantes de casillas para evitar fraudes como el del '88 y en el 2006. Para concluir invitó al cierre distrital local, con la presencia de los 5 candidatos de la coalición, a las 5 de la tarde en el jardín principal de Zitácuaro.