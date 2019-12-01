Ni la muerte los separa: Familias de Tzintzuntzan mantienen viva la tradición en Michoacán

Pátzcuaro, Mich., a 2 de noviembre de 2026.- Al caer la noche, el panteón de Tzintzuntzan comienza a iluminarse desde el suelo. Las velas revelan poco a poco las flores, las fotografías y los alimentos que las familias han colocado sobre las tumbas. Entre los pasillos todavía hay movimiento: llegan personas con canastos, ramos de cempasúchil y lo necesario para permanecer varias horas. Cada llegada completa una ofrenda.

Es la noche del 1 de noviembre. En esta localidad de la ribera del lago de Pátzcuaro, los preparativos de los días anteriores encuentran su sentido en la espera. Después de limpiar las sepulturas y preparar la comida, toca quedarse junto a quienes murieron, recordar sus vidas y recibirlos conforme a una tradición que ha pasado de una generación a otra.

La Noche de Ánimas reúne la herencia purépecha con la fe católica. Las oraciones acompañan la creencia en el regreso de los difuntos; las velas alumbran su camino y la comida les ofrece un lugar entre los suyos. Sobre cada tumba, los objetos hablan de una persona: sus gustos, su historia, el afecto que dejó en casa.

Hay ofrendas abundantes y otras sencillas. Algunas sepulturas reúnen a familias enteras; junto a otras permanece una sola persona. Una madre, un padre, alguien que todavía vuelve para cuidar ese pequeño espacio y pasar la noche en compañía de sus recuerdos. Entre tantas luces, esas presencias solitarias apenas llaman la atención.

La música recorre el camposanto. Una banda toca mientras algunas familias evocan a sus difuntos con las canciones que disfrutaban. Durante unos minutos, una melodía permite recordar una fiesta, una reunión o una voz. Después, el sonido se extiende hacia otras tumbas y se mezcla con las conversaciones de quienes avanzan por los pasillos.

Tzintzuntzan recibe también a numerosos visitantes. Se detienen ante las ofrendas, observan las fotografías y contemplan el resplandor del cempasúchil. El panteón se convierte en un lugar de encuentro entre quienes conocen la celebración desde la infancia y quienes se acercan a ella por primera vez.

Esa convivencia exige cuidado. Las familias velan a sus muertos mientras a su alrededor circulan personas que han venido a mirar. Cuando suben las voces, aparecen las bebidas o alguien baila sobre una sepultura, la intimidad de la ceremonia queda expuesta al ánimo de la multitud. Basta acercarse a una tumba para advertirlo: ahí hay alguien esperando, rezando o tratando de permanecer un momento a solas.

Fuera del cementerio, la noche lleva otro ritmo. Los puestos, la venta de comida y los juegos prolongan el movimiento por las calles. El ambiente festivo acompaña a quienes llegan hasta la entrada y a quienes se retiran. Dentro, las velas siguen ardiendo junto a las señales de desgaste del panteón, visibles entre los arreglos que las familias han preparado con esmero.

Conforme pasan las horas, la celebración continúa de muchas maneras. Hay conversación, música, oración y largos ratos de quietud. Cada familia encuentra su forma de acompañar. Los más jóvenes participan en una costumbre que han visto realizar a sus mayores y que algún día quedará en sus manos.

Hacia el amanecer, la velación se acerca a su término. Quedarán las flores, algunas ceras consumidas y el recuerdo de otra noche compartida. Después vendrán los días habituales, las visitas al panteón y, con el paso de los meses, los preparativos para volver.

Por ahora, todavía hay una luz encendida junto a cada espera. En medio del movimiento de Tzintzuntzan, las familias permanecen cerca de sus muertos y les dedican lo que han llevado desde casa: alimento, tiempo y compañía.