La Fuerza Naranja se reorganiza en territorio para crecer con unidad en Michoacán; visita Víctor Manríquez, Ario de Rosales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 15:44:29

Ario de Rosales, Michoacán, a 14 de enero del 2026.– Con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y organizativo en cada región del estado, Movimiento Ciudadano en Michoacán dio inicio a las reuniones distritales de evaluación, como parte de una estrategia para consolidar la estructura partidista y avanzar con rumbo claro.

En este marco, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó una reunión de trabajo en el municipio de Ario de Rosales, acompañado del delegado distrital federal, Sergio “El Güero” López, así como de la familia naranja de esta región.

Durante el encuentro se revisaron distintos indicadores relacionados con la organización, el trabajo político y la presencia territorial en los municipios, con el propósito de fortalecer las acciones locales y generar estrategias que permitan mejorar los resultados en cada demarcación del territorio estatal.

Víctor Manríquez González destacó que la unidad, el compromiso y el trabajo en equipo son fundamentales para seguir creciendo como movimiento ciudadano. “Cuando caminamos juntos, nos hacemos más fuertes y logramos llegar más lejos”.

En la gira de trabajo también participaron el delegado nacional de la Fuerza Naranja en Michoacán, Carlos Herrera Tello, así como integrantes de la Comisión Operativa Estatal, quienes refrendaron su respaldo a las acciones de evaluación y fortalecimiento del movimiento en la entidad.

Finalmente, el dirigente estatal reiteró que Movimiento Ciudadano continuará avanzando con responsabilidad, rumbo y compromiso, consolidando una alternativa ciudadana sólida para Michoacán.