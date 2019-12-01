La Fuerza Naranja fortalece su presencia con la instalación del Comité en Acuitzio, la alternativa que crece

La Fuerza Naranja fortalece su presencia con la instalación del Comité en Acuitzio, la alternativa que crece
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:43:54
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Acuitzio, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- La Fuerza Naranja en el estado, encabezado por Víctor Manríquez González, continúa consolidando su estructura territorial con la instalación de la Comisión Operativa en Acuitzio, manifestando su compromiso de construir una alternativa ciudadana sólida y cercana a la gente.

Acuitzio “se mueve y se organiza”, reflejando el creciente interés de la ciudadanía por sumarse a un proyecto político diferente, donde la participación activa y las causas sociales son el eje principal para transformar la vida pública.

En este marco, se reconoció el liderazgo de Alexa Aguilar, quien asumió la responsabilidad de encabezar los trabajos del comité, acompañada de un equipo comprometido con su comunidad y con la visión de impulsar un cambio verdadero en el municipio.

Víctor Manríquez González subrayó que cada vez más ciudadanos confían en Movimiento Ciudadano como una alternativa real, convencidos de que otra forma de hacer política sí es posible, basada en la cercanía, la transparencia y los resultados.

Finalmente, reiteró que el movimiento naranja seguirá creciendo en todo Michoacán y en el país, consolidándose como la fuerza que representa a las y los ciudadanos que buscan un mejor futuro para sus comunidades.

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