La Fuerza Naranja crece en Michoacán: se instalan comisiones operativas en Zacapu, Quiroga, Purépero y Panindícuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 20:31:46
Zacapu, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Con el firme compromiso de fortalecer la participación ciudadana y consolidar la organización del partido, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó la instalación de los Comisiones Operativas Municipales en Zacapu, Quiroga, Purépero y Panindícuaro.

Durante los eventos, las y los integrantes de las comisiones operativas municipales rindieron protesta, asumiendo la responsabilidad y el orgullo de formar parte de la alternativa que sí sabe hacer las cosas bien, reforzando el trabajo territorial y el vínculo directo con la ciudadanía.

Víctor Manríquez destacó que la Fuerza Naranja crece, se organiza y trabaja desde la base, construyendo acciones que buscan dar rumbo y resultados concretos al estado de Michoacán.

Aunado a estas integraciones y tomas de protesta, el partido avanza en su campaña de afiliación, sumando cada día a más ciudadanos que desean participar activamente en este proyecto político que apuesta por la transparencia, la eficacia y la cercanía con la gente.

 “Con la Fuerza Naranja, cada municipio, cada ciudadano y cada acción cuentan para construir un Michoacán más organizado, participativo y con rumbo claro”, afirmó Víctor Manríquez González.

En cada municipio donde se instalaron los comités y comisiones, los integrantes cerraron filas en torno al proyecto ciudadano, reafirmando su compromiso con las comunidades y con la ciudadanía que confía en la Fuerza Naranja.

Los líderes municipales y el coordinador estatal coincidieron en que, más allá de la organización interna, el objetivo es desarrollar proyectos concretos que respondan a las necesidades de los habitantes, fortaleciendo la participación ciudadana en cada rincón del estado y con un objetivo común luchar unidos por un mejor estado y países desde la Fuerza Naranja.

Noventa Grados
