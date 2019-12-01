La Fuerza Naranja avanza y suma voluntades en todo Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Movimiento Ciudadano sigue creciendo con fuerza en distintas regiones de Michoacán, donde cada vez más ciudadanas y ciudadanos se suman convencidos de que sí existe una forma distinta de hacer política y de que el cambio se construye desde el territorio, afirmó el coordinador estatal del partido, Víctor Manríquez González, al destacar el fortalecimiento de la Fuerza Naranja en municipios como Hidalgo, Villa Madero y Álvaro Obregón.

De tal forma que la Fuerza Naranja continúa consolidándose en Michoacán como una opción sólida y en constante crecimiento, gracias a la suma de quienes creen en una forma distinta de hacer política.

El dirigente estatal destacó que desde el municipio de Hidalgo, el trabajo territorial encabezado por Bladimir Ponce ha permitido afiliar a cerca de mil personas que hoy se integran a la Fuerza Naranja, convencidas de que sí existe una alternativa real, cercana a la gente y que cumple con hechos, ello sumado a las más familias que se sumaron el año pasado.

Víctor Manríquez reconoció también la visita y el liderazgo de Gabriel Suárez, referente de Movimiento Ciudadano en Villa Madero, quien ha impulsado la afiliación de más de 200 personas, en esta segunda etapa, fortaleciendo la estructura del partido y sumando voluntades para transformar la realidad desde lo local.

De igual forma, resaltó el trabajo de Alejandro Cruz, quien estuvo a unos pasos de convertirse en presidente municipal de Álvaro Obregón, y que hoy continúa demostrando su fuerza y liderazgo al sumar más de 200 nuevas afiliaciones de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un verdadero cambio.

El coordinador estatal subrayó que este crecimiento es resultado del trabajo en equipo, la organización y el respaldo de los liderazgos municipales y regionales, quienes semana a semana continúan sumando afiliaciones y fortaleciendo la presencia de Movimiento Ciudadano en todo Michoacán.

Finalmente, Víctor Manríquez afirmó que cuando la gente cree, participa y se organiza, no hay marcha atrás. “La Fuerza Naranja sigue creciendo, somos la alternativa real y el cambio ya está en marcha en Michoacán”.