La FGE de Michoacán refuerza la seguridad virtual y la prevención de delitos cibernéticos con los foros “DESKONEK-TATE y REKONEK-TATE”

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Con la realización del Foro de Ciberseguridad “DESKONEK-TATE y REKONEK-TATE”, dirigido a estudiantes, madres y padres de familia, así como a comunidades educativas de nivel secundaria y preparatoria en los municipios de Huetamo y Tacámbaro, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reforzó su estrategia de prevención.

Sobre el particular se informó que dicho foros son impartidos por el personal especializado de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Cometidos a Través de Medios Cibernéticos y de la Dirección de Policía Cibernética, áreas clave en la detección, atención y prevención de conductas delictivas que se originan o se desarrollan en el entorno digital.

A través de charlas, dinámicas participativas y testimonios, se busca generar un espacio de reflexión y diálogo directo con las juventudes, enfocado en visibilizar riesgos reales como el ciberbullying, la extorsión digital, el grooming y el reclutamiento en línea, así como en fortalecer la confianza, la comunicación familiar y el uso responsable de la tecnología.

Durante las actividades, la titular de la Policía Cibernética, Patricia Navarrete Soriano, advirtió sobre los riesgos asociados a los videojuegos en línea y la interacción con personas desconocidas, señalando que niñas, niños y adolescentes pueden quedar expuestos a situaciones de alto riesgo cuando no existen filtros, límites ni supervisión adecuada en los entornos virtuales.

Asimismo, se abordaron prácticas como el sexting y el uso cotidiano de redes sociales y plataformas digitales, destacando la importancia de reconocer señales de alerta, proteger la información personal y adoptar medidas preventivas que reduzcan la posibilidad de ser víctima de delitos cibernéticos, tanto en el ámbito escolar como en el familiar.

Los foros son reforzados con la participación de Guasin Show, quien a través del humor y la interacción con el público expone temas relacionados con la violencia digital, el uso responsable de redes sociales y la relevancia de solicitar apoyo oportuno ante cualquier situación de riesgo, cerrando con un emotivo mensaje de reconexión familiar.