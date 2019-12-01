La familia de Alexa enfrenta una nueva diligencia tras la muerte de la niña y su padre en El Guayabo 

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre del 2026.- La familia de Alexa, de ocho años, y de su padre, Jorge Luis, enfrenta un nuevo trámite después de que ambos murieron durante una agresión armada por parte de un presunto grupo delictivo, ocurrida el 13 de octubre en la comunidad de El Guayabo, municipio de Apatzingán.

Según la regidora de Apatzingán Carmen Zepeda, los familiares todavía no cuentan con el acta de defunción de Jorge Luis y ahora se les solicita exhumar el cuerpo para practicarle una necropsia.

La funcionaria municipal sostuvo que la Fiscalía no realizó ese procedimiento cuando acudió a la comunidad y que, sin la necropsia, el Ministerio Público no puede emitir el oficio requerido para tramitar el acta ante el Registro Civil. La regidora cuestionó que la diligencia se plantee después de que el cuerpo ya fue sepultado.

“Ellos no practicaron necropsia y, como no tienen necropsia, no pueden emitir un documento para que podamos sacar el acta de defunción de Jorge”, expresó en entrevista.

Afirmó que la familia esperó durante horas la llegada del personal de la Fiscalía. De acuerdo con su relato, Jorge Luis fue asesinado dentro de su vivienda durante la noche del 13 de octubre y los integrantes de la institución llegaron hasta el día siguiente, 12 horas después de los hechos.

“El cadáver de Jorge estuvo desde que lo mataron en la noche hasta las dos de la tarde del otro día", relató Zepeda.

La funcionaria agregó que, ante la demora, la familia recurrió a una funeraria y preparó el cuerpo para el velorio. Según su versión, personal de la Fiscalía llegó cuando el cuerpo ya estaba en el féretro, pero la diligencia no se concretó entonces. Aseguró que un perito dejó sus datos personales y que después nunca más respondió a las llamadas de la familia de Alexa y su padre.

Carmen Zepeda manifestó su inconformidad con que ahora se solicite la exhumación y cuestionó la utilidad de la necropsia, al señalar que Jorge Luis murió por impactos de arma de fuego en una agresión de grupos criminales contra la población.

La regidora afirmó que la violencia obligó a la familia a salir de El Guayabo. Añadió que en la comunidad permanecen menos habitantes que antes, aunque dijo no contar con una cifra actualizada.