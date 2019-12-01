La falta de servicios públicos en Morelia también es una forma de violencia contra las mujeres: Juan Carlos Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 12:16:41
Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán señaló que las carencias en los servicios públicos afectan a toda la población, pero impactan de manera más fuerte a las mujeres, quienes diariamente enfrentan las consecuencias de la falta de agua, alumbrado y calles en mal estado. 

El legislador explicó que cuando los servicios básicos fallan, son principalmente las mujeres quienes resienten primero esas carencias en su vida cotidiana.

“Debemos decirlo con mucha claridad, cuando no hay agua en la colonia, son las mujeres quienes lo enfrentan primero en sus hogares. Cuando el alumbrado público no funciona, son ellas quienes sienten mayor inseguridad al caminar por su comunidad”, expresó.

Barragán agregó que problemas como las calles deterioradas también representan obstáculos diarios para miles de mujeres que trabajan, estudian, cuidan a sus familias y se trasladan constantemente por la ciudad.

Por ello, insistió en que mejorar los servicios públicos no solo es un tema administrativo, sino también una acción directa para fortalecer la seguridad y el bienestar de las mujeres.

“Lo hemos dicho con claridad, mejores servicios públicos también significan más seguridad para las mujeres. Hablar de seguridad no es solo hablar de policías; también es hablar de calles iluminadas, de agua potable, de transporte digno y de espacios públicos seguros”, concluyó.

