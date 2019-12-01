La educación y el compromiso social forman generaciones capaces de impulsar el desarrollo de Michoacán: Adriana Campos Huirache

Zamora, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- La educación es la base para construir una sociedad con mayores oportunidades y ciudadanos comprometidos con su entorno, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, al asistir como invitada a la ceremonia de graduación del Instituto Educare que se realizó en Zamora.

Durante el acto académico, la legisladora felicitó a las y los alumnos que concluyeron una importante etapa de su formación, al reconocer el esfuerzo, la constancia y el respaldo de sus familias y docentes para alcanzar esta meta, que representa el inicio de nuevos retos personales y profesionales.

Adriana Campos agradeció la invitación de la doctora Carolina Hernández Ortiz, rectora general y fundadora del Instituto Educare, a quien reconoció por consolidar un proyecto educativo que, además de privilegiar la formación académica, mantiene un fuerte compromiso con las causas sociales y el desarrollo de la comunidad.

Destacó que, a través de iniciativas como la campaña permanente “Huellas de Papel”, realizada en coordinación con AMANC Michoacán para apoyar a niñas y niños con cáncer, así como jornadas de reforestación, campañas de donación de sangre y recolección de útiles escolares, el Instituto Educare demuestra que la educación también se construye con valores, solidaridad y responsabilidad social.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI señaló que ejemplos como el del Instituto Educare reflejan la importancia de fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y la sociedad, formando niños y adolescentes con conciencia social y disposición para contribuir al bienestar de sus comunidades.

Finalmente, Adriana Campos Huirache deseó éxito a las y los integrantes de la generación que hoy egresa y los invitó a enfrentar los nuevos desafíos con preparación, disciplina y compromiso, convencida de que el talento de la juventud será determinante para el desarrollo de Michoacán.